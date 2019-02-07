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A2 frekans bilgileri nedir? A2TV nasıl izlenir?
Ziraat Türkiye Kupası

A2 frekans bilgileri nedir? A2TV nasıl izlenir?

Son zamanlarda seyircilerin ilgisini çeken kanal A2TV... A2TV'de ATV'nin eski dizileri ve Ziraat Türkiye Kupası maçları yayınlanıyor. Bu akşam 20.30'da Akhisarspor ve Kasımpaşa mücadele edecek. Karşılaşma A2TV'de yayınlanacak. Peki A2 frekans bilgileri nedir? A2TV nasıl izlenir? İşte A2 TV hakkında detaylı bilgiler...

7 Şubat 2019 20:08

A2TV canlı izleme linki ve A2TV frekans bilgileri haberimizde! A2TV’de Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra Doksanlar, Yahşi Cazibe, Kırgın Çiçekler gibi diziler ve sinema filmleri yayınlanıyor. Bu akşam 20.30’da Akhisarspor ve Kasımpaşa maçı A2TV’de yayınlanacak.

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A2TV FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Frekans Uydu: Türksat Frekans: 11999 Sembol Oranı: 11666 Polarizasyon: Vertical (Dikey) FEC: 3/4 Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 35. Kanal DSmart: 277. Kanal Tivubu: 59. Kanal Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal Turkcell TV: 29. Kanal

Son güncelleme 20:08 | 7 Şubat 2019
A2TV Akhisarspor Kasımpaşa
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Yarın - 20:30
-
Fenerbahçe
Istanbul Basaksehir
09/02/2019 - 16:00
-
BB Erzurumspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
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