A2 frekans bilgileri nedir? A2TV nasıl izlenir?

A2TV canlı izleme linki ve A2TV frekans bilgileri haberimizde! A2TV’de Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra Doksanlar, Yahşi Cazibe, Kırgın Çiçekler gibi diziler ve sinema filmleri yayınlanıyor. Bu akşam 20.30’da Akhisarspor ve Kasımpaşa maçı A2TV’de yayınlanacak.

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A2TV FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Frekans Uydu: Türksat Frekans: 11999 Sembol Oranı: 11666 Polarizasyon: Vertical (Dikey) FEC: 3/4 Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 35. Kanal DSmart: 277. Kanal Tivubu: 59. Kanal Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal Turkcell TV: 29. Kanal