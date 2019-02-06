UEFA Avrupa Ligi kupası yeniden İstanbul’da

PENBE: “KİMİLERİ İÇİN HAYAL BİZİM İÇİN GERÇEK OLAN KUPAYI KAZANDIK”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak 2019 finalinin öncesinde açıklama yapan Ergün Penbe, “Kimileri için hayal bizim için gerçek olan bu kupayı müzemize getirdik. Kupayı kazandığımda dokunamamıştım. Şimdi dokunma fırsatı buluyorum. Kupayı kazandığımız gün benim doğum günümdü. Benim için ayrı bir gün yani. Bir daha bu kupa gelir mi elbette başka takım çıkıp, bu rekoru kıracaktır. Bakü’de düzenlenecek finalde bir Türk takımı kupaya uzanır” diye konuştu.

ÜNSAL: “KUPAYI KALDIRMAK TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGUYDU”

Galatasaray’da önemli başarılara imza atan Hakan Ünsal, “Bu kupayı görünce hatıralar, gurur ve mutluluk canlandı. Bu kupa ağır ağabeydir. Bu kupayı kaldıran bir oyuncu olmak tarif edilmez bir duygu. Unutmuşuz aslında kupayı. Bu ülkede birçok şeyi değiştiren bir kupa. Ülkenin o zaman imajını, teknik adamların ve futbolculara yol gösteren bir kupaydı” diye konuştu.

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