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UEFA Avrupa Ligi kupası yeniden İstanbul’da
Futbol

UEFA Avrupa Ligi kupası yeniden İstanbul’da

UEFA Kupası'nı 2000 yılında müzesine götüren Galatasaray'ın şampiyonluktaki önemli isimlerinden Ergün Penbe ve Hakan Ünsal bu yıl Bakü'deki final öncesinde kupayla buluştu.

6 Şubat 2019 12:57

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak 2019 finalinin öncesinde açıklama yapan Ergün Penbe, “Kimileri için hayal bizim için gerçek olan bu kupayı müzemize getirdik. Kupayı kazandığımda dokunamamıştım. Şimdi dokunma fırsatı buluyorum. Kupayı kazandığımız gün benim doğum günümdü. Benim için ayrı bir gün yani. Bir daha bu kupa gelir mi elbette başka takım çıkıp, bu rekoru kıracaktır. Bakü’de düzenlenecek finalde bir Türk takımı kupaya uzanır” diye konuştu.

ÜNSAL: “KUPAYI KALDIRMAK TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGUYDU”

Galatasaray’da önemli başarılara imza atan Hakan Ünsal, “Bu kupayı görünce hatıralar, gurur ve mutluluk canlandı. Bu kupa ağır ağabeydir. Bu kupayı kaldıran bir oyuncu olmak tarif edilmez bir duygu. Unutmuşuz aslında kupayı. Bu ülkede birçok şeyi değiştiren bir kupa. Ülkenin o zaman imajını, teknik adamların ve futbolculara yol gösteren bir kupaydı” diye konuştu.

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Son güncelleme 12:57 | 6 Şubat 2019
Ergün Penbe galatasaray hakan ünsal
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