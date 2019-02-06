Tarihi zaferi kutlamak yerine sahayı koşarak terk etti, çünkü…

SKOR DIŞ HABERLER / Newport kalecisi Joe Day, Middlesbrough karşısındaki Federasyon Kupası zaferinin ardından kutlama yapmak yerine sahayı koşarak terk etti. Bunun nedeni ise maç sırasında eşinin doğum yapması ve ikiz kızlarının dünyaya gelmesiydi.

28 yaşındaki kaleci, ikinci lig ekibi Newport’un büyük bir sürpriz gerçekleştirip Championship takımı Middlesbrough’yu elemesinde büyük rol oynadı.

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Maçın ilk yarısında kalecinin eşi, kızları Sophia Grace ve Emilia Lillie’yi dünyaya getirdi. Ancak maç öncesi telefonunu kapatan kaleci Joe Day haberi maçın sonunda öğrendi ve bitiş düdüğü ile birlikte hastaneye koştu.

Newport menajeri maçın ardından oyuncusunun profesyonelliğini överken, ‘Haberi ondan gizlemedim. İster inanın ister inanmayın, telefonu kendi kapattı’ diye konuştu.

Newport, Robbie Willmott ve Padraig Amond’un golleri ile Boro’yu 2-0 mağlup etti.