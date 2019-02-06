SON DAKİKA | Fatih Terim’in babası Talat Terim hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu Adana’da tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim hayatını kaybetti.

Hafta sonu oynanan Alanyaspor karşılaşmasından önce ve maçının ardından Adana’ya giden Fatih Terim, babasını ziyaret edip durumu hakkında bilgi almıştı.

Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fatih Terim’in babası Talat Terim, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle hastanemizde izleniyordu. Kendisini bu sabah saat 8.50'de kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” dedi.

Sabah saatlerinde alınan acı haberin ardından Galatasaray’da Talat Terim’in yaşamını yitirdiğini duyurdu ve Fatih terim için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi’nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

İşte Galatasaray’ın Talat Terim paylaşımı…

Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi’nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz. pic.twitter.com/63RS9DBpGP — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 6 Şubat 2019

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