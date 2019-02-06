Red Bull M.E.O.’da Dünya şampiyonları belli oldu!

Red Bull M.E.O. dünyanın en iyilerini buldu. 36 farklı ülkeden e-spor oyuncularını Almanya'nın Dortmund kentinde buluşturan Red Bull M.E.O. by ESL'de Clash Royale ve Brawl Stars'da şampiyonlar belli olurken Arena of Valor'de ise gösteri maçı yapıldı. Clash Royale'in 25 Aralık'taki büyük finalinde şampiyon olan Tunahan ‘Lelouch’ Türkoğlu'nun temsil ettiği Türkiye, Clash Royale'de D Grubu'nda yer aldı. Tunahan ‘Lelouch’ Türkoğlu, 7 maçından 2'sini kazanarak grubunda 6’ncı oldu. Red Bull M.E.O.'nun en önemli mücadelesi olarak kabul edilen Clash Royale'de şampiyonluk ise YYYY'yi yenen Liam ‘ThunderStruck' McCarron'a gitti. İskoç oyuncu 16 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Warsteiner Music Hall'da gerçekleştirilen şampiyonada Brawl Stars'da kupayı kazanan ekip ise Team Consty oldu. Finalde Team Alex ile karşılaşan Team Consty, bu zaferle 16 bin dolarlık ödülü de kazandı. Arena of Valor'da ise Almanya ile yapılan gösteri maçında Türkiye galibiyete 2-0'la ulaştı. Dortmund'da Warsteiner Music Hall'da büyük bir kalabalığın canlı olarak yerinden takip ettiği şampiyona, Red Bull E-spor Twitch kanalında da binlerce kişiye ulaştı.