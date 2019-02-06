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Neymar’ın partisine damga vuran Türk güzel!
Fransa Ligue 1

Neymar’ın partisine damga vuran Türk güzel!

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar Jr, 27. yaşını çılgın bir partiyle kutladı. Ünlü model Elif Aksu da Neymar'ın doğum günü partisine katılanlar arasında yer aldı.

6 Şubat 2019 08:48

Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan ve Nisan ayına kadar sahalara dönmesi beklenmeyen PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar Jr, 27. yaşını çılgın bir partiyle kutladı.

Partinin teması kırmızı renk olurken bir çok futbolcu ve ünlü isim de partiye katılanlar arasındaydı.

O isimler arasında bir de Türk model ortaya çıktı. Ünlü model Elif Aksu da Neymar’ın doğum günü partisine katılanlar arasında yer aldı.

Elif ve Neymar’ın el ele olması dikkat çekti.

Elif ve Neymar bir dönem aynı reklamda yer aldı. Elif Aksu’nun Instagram’da 10 bin takipçisi bulunuyor

Türk asıllı Avusturyalı model Elif Aksu, daha önce İbiza'da tatil yaptığı sırada sevgilisinin 560 bin dolarlık Ferrari'si ile kaza yapmış bu kaza İspanyol ve İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.Kazadan sonra İbiza havvalanıdan özel jetiyle kaçmaya çalışan Aksu ve erkek arkadaşı polis tarafından yakalanmıştı.

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Son güncelleme 10:26 | 6 Şubat 2019
brezilya Elif Aksu neymar paris Parti
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