Neymar’ın partisine damga vuran Türk güzel!

Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan ve Nisan ayına kadar sahalara dönmesi beklenmeyen PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar Jr, 27. yaşını çılgın bir partiyle kutladı.

Partinin teması kırmızı renk olurken bir çok futbolcu ve ünlü isim de partiye katılanlar arasındaydı.

O isimler arasında bir de Türk model ortaya çıktı. Ünlü model Elif Aksu da Neymar’ın doğum günü partisine katılanlar arasında yer aldı.

Elif ve Neymar’ın el ele olması dikkat çekti.

Elif ve Neymar bir dönem aynı reklamda yer aldı. Elif Aksu’nun Instagram’da 10 bin takipçisi bulunuyor

Türk asıllı Avusturyalı model Elif Aksu, daha önce İbiza'da tatil yaptığı sırada sevgilisinin 560 bin dolarlık Ferrari'si ile kaza yapmış bu kaza İspanyol ve İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.Kazadan sonra İbiza havvalanıdan özel jetiyle kaçmaya çalışan Aksu ve erkek arkadaşı polis tarafından yakalanmıştı.

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