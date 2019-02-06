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NBA All-Star’da yarışmalara katılacak oyuncular belirlendi!
NBA

NBA All-Star’da yarışmalara katılacak oyuncular belirlendi!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 68'inci All-Star organizasyonunda smaç, yetenek ve üçlük yarışmalarına katılacak oyuncular belli oldu.

6 Şubat 2019 11:36

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yarışmalara katılacak isimler şöyle:

Smaç yarışması

Miles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder), Dennis Smith Jr. (New York Knicks).

Üçlük yarışması

Devin Booker (Phoenix Suns), Seth Curry(Portland Trail Blazers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Kemba Walker (Charlotte Hornets).

 

Yetenek yarışması

Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) , Trae Young (Atlanta Hawks).

NBA All-Star etkinlikleri, ABD’nin Charlotte kentindeki Spectrum Center’ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

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Son güncelleme 11:36 | 6 Şubat 2019
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