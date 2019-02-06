SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İstanbul Kartal’da 8 katlı bina çöktü: Ölen ve yaralananlar var
Mustafa Denizli: “ İkinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz”
Ziraat Türkiye Kupası

Mustafa Denizli: “ İkinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kupada Akhisarspor karşısında ikinci maç için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

6 Şubat 2019 15:28

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor ile oynayacak olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa camiasına yaşamadığı duyguyu yaşatmak istediklerini söyleyen Denizli, “Kupa mücadelemiz devam ediyor. Kupaya her ligden her kademeden rakiple oynayarak devam ediyoruz. Son olarak rakibimiz geçen sene kupayı alan Akhisarspor. Geçen seneki başarıyı tekrarlamak isteyecektir. Biz ise taraftarımızın ve camiamızın yaşamadığı duyguyu yaşatmak istiyoruz. Her geçen tur daha zorlu rakiplerle karşılaşmamıza neden oluyor. Başarıya ulaşmak istiyorsak her turda her rakiple başa baş mücadele edip üstünlük sağlayarak çıkmak mecburiyetindeyiz. Oynayacağımız çeyrek finalin ilk ayak maçında ikinci maç için ciddi avantaj istiyoruz. Akhisarspor ligde zor günler yaşasa da kupa daha farklıdır. Biz de ne istediğimizi biliyoruz ve düşündüğümüz yolda devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 15:28 | 6 Şubat 2019
Akhisarspor Kasımpaşa mustafa denizli
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
08/02/2019 - 20:30
-
Fenerbahçe
Caykur Rizespor
09/02/2019 - 16:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
TÜMÜNÜ GÖR