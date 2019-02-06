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Milan’dan Fatih Terim’e taziye mesajı
İtalya Serie A

Milan’dan Fatih Terim’e taziye mesajı

Serie A ekiplerinden AC Milan, babası Talat Terim'in vefatı üzerine eski teknik direktörü Fatih Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.

6 Şubat 2019 21:02

İtalyan kulübü Milan, 2001 yılında futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim’in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.

Milan’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Fatih Terim’in babasının hayatını kaybettiği haberini aldığımız için kulüp olarak çok üzgünüz. Eski teknik direktörümüz ve ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim, 1 Temmuz 2001 yılında Milan’ın başına geçmiş ve bir dönem teknik direktörlük görevi yapmıştı.

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Son güncelleme 21:02 | 6 Şubat 2019
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