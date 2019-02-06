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Meksikalı eski kaleci Omar Ortiz’e 75 yıl hapis cezası
Dünyadan Futbol

Meksikalı eski kaleci Omar Ortiz’e 75 yıl hapis cezası

Meksika'da ünlü şarkıcı Gloria Ortiz'in 2012'de kaçırılan eşi Armando Gomez'le ilgili davada 'kedi' lakaplı kaleci Omar Ortiz suçlu bulundu. Meksikalı kaleciye 75 yıl hapis cezası verildi.

6 Şubat 2019 13:07

Kedi lakaplı Meksikalı kaleci Omar Ortiz ‘in birçok kaçırma olayının perde arkasındaki isim olduğu anlaşıldı. 13 yıllık futbol kariyerinde 5 ayrı takımın formasını giyip yaklaşık 300 maçta kaleyi koruyan Ortiz, 2002’de yapılan Gold Cup’ta Meksika milli takımına da çağrılmıştı.

2010’da kariyerini sonlandıran Omar Ortiz, jübilesinden önce yasaklanmış madde kullanımından dolayı ceza almıştı. Ortiz daha sonra yaptığı açıklamada 4 kez Meksika’da doping kontrolüne girmesine rağmen hiçbir ceza almadığını ancak Libertadores Kupası maçı için gittiği Kolombiya’da yapılan testte oxymetalone maddesine rastlandığını ve futbolu kariyerinin bittiğini söylemişti.

2012’de uyuşturucu ticareti, otomobil hırsızlığı ve çeşitli kaçırma oyaları nedeniyle tutuklandı ve hapse girdi. O günden beri hapiste olan Ortiz’in tutuklanmadan kısa bir süre önce Gloria Trevi’nin eşi Armando Gomez’in kaçırılmasından sorumlu olduğu ortaya çıktı. Mahkeme Gomez’i kaçırdığı gerekçesiyle Ortiz’e 75 yıl hapis cezası verdi.

42 yaşında olan ‘Kedi’ lakaplı eski kaleci, 2017’de hapishanede çıkan isyanda yaralanmıştı.

06 Şubat 2019 Hamburg Berkay Özcan`ın golüyle tur atladı Almanya Kupası 3. turunda Hamburg, Berkay Özcan'ın attığı golle Nürnberg`i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Borussia Dortmund evinde, Werder Bremen karşısında normal süresi 1-1, uzatmalar da 3-3 berabere biten karşılaşmada penaltı atışları sonuncu 4-2 mağlup oldu ve Almanya Kupası`na veda etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:07 | 6 Şubat 2019
kaleci meksika Omar Ortiz
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