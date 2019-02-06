Meksikalı eski kaleci Omar Ortiz’e 75 yıl hapis cezası

Kedi lakaplı Meksikalı kaleci Omar Ortiz ‘in birçok kaçırma olayının perde arkasındaki isim olduğu anlaşıldı. 13 yıllık futbol kariyerinde 5 ayrı takımın formasını giyip yaklaşık 300 maçta kaleyi koruyan Ortiz, 2002’de yapılan Gold Cup’ta Meksika milli takımına da çağrılmıştı.

2010’da kariyerini sonlandıran Omar Ortiz, jübilesinden önce yasaklanmış madde kullanımından dolayı ceza almıştı. Ortiz daha sonra yaptığı açıklamada 4 kez Meksika’da doping kontrolüne girmesine rağmen hiçbir ceza almadığını ancak Libertadores Kupası maçı için gittiği Kolombiya’da yapılan testte oxymetalone maddesine rastlandığını ve futbolu kariyerinin bittiğini söylemişti.

2012’de uyuşturucu ticareti, otomobil hırsızlığı ve çeşitli kaçırma oyaları nedeniyle tutuklandı ve hapse girdi. O günden beri hapiste olan Ortiz’in tutuklanmadan kısa bir süre önce Gloria Trevi’nin eşi Armando Gomez’in kaçırılmasından sorumlu olduğu ortaya çıktı. Mahkeme Gomez’i kaçırdığı gerekçesiyle Ortiz’e 75 yıl hapis cezası verdi.

42 yaşında olan ‘Kedi’ lakaplı eski kaleci, 2017’de hapishanede çıkan isyanda yaralanmıştı.

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