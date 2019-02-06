MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Göztepe | Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan maçtaki tek gol 44. dakikada Fenerbahçe’den kiralanan Barış Alıcı’dan geldi.

Kendi sahasında 1-0’lık galibiyet elde eden Yeni Malatya, İzmir’de oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde avantajlı skoru elde eden taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat; rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan’da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019’da yapılırken, Ziraat Türkiye Kupası’nın final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.

ZTK Çeyrek ve Yarı Final Eşleşmeleri şöyle;