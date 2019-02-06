Karşıyaka Stadı’na Cemil Tugay desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi’nin projeye karşı çıkması nedeniyle ihalesi iki kez iptal edilen ve yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı’nın son olarak yapı kayıt belgesi İmar Barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmıştı. İnşaatın başlaması için yeniden ihale yapılması gündeme gelirken CHP Karşıyaka Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay katıldığı bir radyo programında, “Orası stadyum dışında başka şekilde değerlendirilemez. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Taş taşımaya bile hazırım” dedi.

Eski stadın 2015’te yıkılmasının ardından geçen süreçte vicdanının çok rahatsız olduğunu dile getiren Cemil Tugay, “Şimdi top Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda. Yapı kayıt belgesi de alındı. O stadı artık yapalım. Belediyelik bir mevzu varsa benden ne isteniyorsa yaparım. İşçiyse işçi, malzemeyse malzeme… Gerekirse ben çalışırım. O stadyum Yalı’ya yapılacak diyorum, başka da bir şey demiyorum” diye konuştu.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde futbol takımının antrenmanını ziyaret ederek futbolculara baklava ikram eden Tugay, “Ben Karşıyaka taraftarıyım. Herkes rahat olsun. Karşıyaka 5 yıl içinde Süper Lig’e çıkacak. En büyük hedeflerimden biri bu. Süper Lig’e çıktığımızda daha büyük bir stadyum da yaparız” şeklinde konuştu. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ziyarette Cemil Tugay’a forma hediye etti.

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