John Wall’dan şok haber! Evinde kayıp düştü ve…

SKOR DIŞ HABERLER / NBA takımlarından Washington Wizards’ın yıldızı John Wall şok bir sakatlık yaşadı.

Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle ameliyat olan 28 yaşındaki oyun kurucunun 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Ancak ABD’deki haberlere göre; evinde yürüdüğü sırada ayağı kayan ve yere düşen John Wall’un aşil tendonunu kopardığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Wall’un sahalara dönüşünün 2020’yi bulacağı ifade edildi.

Wizards ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Amerikalı basketbolcunun bu süre içinde kazanacağı para ise 170 milyon dolar.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği NBA kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.

James Harden durdurulamıyor! Bu kez 44 sayı... Amerikan Basketbol Ligi`nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden`ın 44 sayıyla oynadığı maçta Phoenix Suns`ı 118-110 mağlup etti. İlgili Haberi Oku