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John Wall’dan şok haber! Evinde kayıp düştü ve…
NBA

John Wall’dan şok haber! Evinde kayıp düştü ve…

NBA'de Washington Wizards forması giyen 28 yaşındaki oyun kurucu John Wall, evinde kayıp düştüğü için aşil tendonunu kopardı. Yıldız basketbolcunun yaklaşık 1 yıl sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

6 Şubat 2019 07:26

SKOR DIŞ HABERLER / NBA takımlarından Washington Wizards’ın yıldızı John Wall şok bir sakatlık yaşadı.

Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle ameliyat olan 28 yaşındaki oyun kurucunun 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Ancak ABD’deki haberlere göre; evinde yürüdüğü sırada ayağı kayan ve yere düşen John Wall’un aşil tendonunu kopardığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Wall’un sahalara dönüşünün 2020’yi bulacağı ifade edildi.

Wizards ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Amerikalı basketbolcunun bu süre içinde kazanacağı para ise 170 milyon dolar.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği NBA kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.

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Son güncelleme 07:26 | 6 Şubat 2019
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