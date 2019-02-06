İlhan Palut: ‘Luyinduma’nın pozisyonu yüzde 100 kırmızı kart’

Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden ve karşılaşmayı da 10 kişi tamamlayan Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Teknik Direktör Fatih Terim'e başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Palut, “Fatih Hocamıza, Galatasaray camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah sabırlar versin. Galatasaray maça çok agresif ve istekli başladı maça. Çok tempo yaptılar. İlk 10 dakikada karşılık vermede zorlandık ve bu süre içinde duran topta paylaşım nedeniyle geriye düştük. Daha sonra toparlandık ama pas hataları nedeniyle 3. Bölge etkinliğimiz azaldı. İlk yarının 2 kırılma anı vardı. Birisi VAR kararıyla Galatasaray stoperinin oyunda kaldığı pozisyon, diğeri de kalecimizin ihraç edildiği pozisyon. İlk yarıda 8 ikinci yarıda da 4 dakika uzatma oldu ve çok uzun bir süre 10 kişi kaldık. 11'e 11 oynarken yakalayamadığımız pozisyonları, 10 kişiyle buldular. Son dakikada bir gol daha buldular. Bu bizim için üzücüydü. İkinci maç Hatay'da olacak. Galatasaray'a karşı 2-0'dan turu döndürmek zor ama imkansız değil. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 100 KIRMIZI KART”

İlk yarıda Luyindama'nın yaptığı hareketle ilgili olarak konuşan İlhan Palut, “Büyük takım arabeskini yapmak istemiyorum bu pozisyonla alakalı. Hakem bakarken seyrettiğimiz zaman ve maçtan sonra seyrettiğimiz zaman Luyindama'nın yaptığı hareket bana göre kırmızı kart. Bizim oyuncunun üzerine, kaptırdığı topun telaşıyla faul yaptı. Tartışmasız şekilde yüzde 100 kırmızı kart. Başka bir açıklaması yok. Tabii hakemler kuralları bizden daha iyi biliyorlar ve bizler de kendi takımlarımız çıkarları doğrultusunda yorum yapabiliriz ama bana göre yüzde 100 kırmızı kart. Hakemin de kararına saygı duyuyoruz” dedi.

“GALATASARAY KUPAYI CİDDİYE ALIYOR”

Bir önceki turda Başakşehir'i elemeleri hatırlatılan İlhan Palut, Başakşehir ve Galatasaray arasındaki farkın sorulması üzerine, “Şunu söyleyebilirim ki, Galatasaray sahaya sürdüğü 11 ve oyuna sonradan giren oyuncularla, turu daha çok istedi. Futbol taktiği olarak Galatasaray'la da oynamak zordu, Başakşehir'le de oynamak zordu. Ama 2 rakibe de baktığımızda, Galatasaray daha arzuluydu. Turu burada bitirip Hatay'a taşımamak istediler. Bizim de yakaladığımız pozisyonlar vardı ve maçın da bir kırılma anı vardı. Ancak sorunuzun cevabı Galatasaray” dedi. Son olarak tur şanslarını yorumlayan genç teknik adam, “1-0 tabii ki bizim için önceki Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında alıp çevirdiğimiz skorlardı. Ancak 2-0 olunca daha zor. Galatasaray'ın da kupaya önem verdiği ortada. İkinci maça prestij amacıyla çıkmayacağız, şehrimize gelen büyük bir takım karşısında taraftarı mutlu etmek isteyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.