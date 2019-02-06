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Galatasaray’da Mbaye Diagne sevinci
Galatasaray

Galatasaray’da Mbaye Diagne sevinci

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Cezası sona eren golcü oyuncu Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

6 Şubat 2019 23:29

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne’nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erdi.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa’nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor’la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa’dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray’a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.

Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.

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Son güncelleme 23:29 | 6 Şubat 2019
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20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
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