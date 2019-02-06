Galatasaray Hatayspor saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Galatasaray Hatayspor Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geliyor. . Kupanın sürpriz takımlarından Hatayspor, Süper Lig’in lideri Başakşehir’i eledikten sonra bu kez Galatasaray karşısında şans arayacak. Galatasaray ise Türk Telekom Stadı’nda rakibi karşısında ilk maçta avantajlı skoru almak istiyor. GS Hatayspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Hatayspor’un karşı karşıya geleceği maç yarın saat 20.30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’ndaki Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bu önemli müsabaka A2 TV'den canlı yayınlanacak.

EMRE AKBABA KADRODA

Teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçı kadrosuna uzun süredir sakatlığı bulunan Emre Akbaba’yı da dahil etti. Galatasaray’ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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