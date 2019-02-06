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Galatasaray Hatayspor saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Hatayspor saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Galatasaray Hatayspor, İstanbul'da Türkiye Kupası maçı için karşı karşıya geliyor. Galatasaray’ın ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, kart cezasını Hatayspor maçıyla tamamlayacak. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

6 Şubat 2019 14:36

Galatasaray Hatayspor Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geliyor. . Kupanın sürpriz takımlarından Hatayspor, Süper Lig’in lideri Başakşehir’i eledikten sonra bu kez Galatasaray karşısında şans arayacak. Galatasaray ise Türk Telekom Stadı’nda rakibi karşısında ilk maçta avantajlı skoru almak istiyor. GS Hatayspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Hatayspor’un karşı karşıya geleceği maç yarın saat 20.30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’ndaki Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bu önemli müsabaka A2 TV'den canlı yayınlanacak.

EMRE AKBABA KADRODA

Teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçı kadrosuna uzun süredir sakatlığı bulunan Emre Akbaba’yı da dahil etti. Galatasaray’ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

06 Şubat 2019 Fatih Terim`in babası Talat Terim hayatını kaybetti Son dakika. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`in babası Talat Terim tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:36 | 6 Şubat 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
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