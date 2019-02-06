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Erzurumspor, Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı
BB Erzurumspor

Erzurumspor, Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi BB Erzurumspor, sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu Arsen Khubulov ile yolların ayrıldığını duyurdu.

6 Şubat 2019 21:50

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu Arsen Khubulov’un kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Arsen Khubulov’un kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Arsen Khubulov’a formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Son güncelleme 22:03 | 6 Şubat 2019
Arsen Khubulov bb erzurumspor
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