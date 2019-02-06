Elazığspor’da hedef düşme hattından kurtulmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları devam etti. Kulüp Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik-taktik ağırlıklı varyasyonlar üzerinde duruldu. Yardımcı Antrenörler Muammer Sürmeli, İlhan Aydın ve Kaleci Antrenörü Sacit Taşdemir yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Teknik Direktör Orhan Kaynak’ın ayrılmasının ardından görevi devralan Yardımcı Antrenör Muammer Sürmeli, yapılan çalışma ve takımın son durumu ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Giresunspor maçına hazırlanma fırsatı bulmadan çıktıklarını belirten Sürmeli, “Oyuncularımız bu 2 günlük, 3 günlük çalışmayla biraz kendilerine geldiler. Şimdi yine iyi bir çalışmamız var. Dün dayanıklılık çalışması yaptık. Biraz arttırmak amacıyla. Şimdi de biraz oksijensiz ortama sokmaya çalışıyoruz. Çok fazla zorlamadan, sakatlık olmadan. Çalışmalarımız iyi devam ediyor. İnşallah Balıkesirspor maçından da en güzel oyun ve en iyi sonuçla dönmeye çalışacağız” dedi.

“Kimse kimsenin ismini bile bilmiyordu”

Giresunspor karşısında alınan bir puanının çok değerli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu Serdar Özbayraktar ise, “Bizim için puan çok önemliydi. Çünkü bir günlük idmanla 22-23 kişi transfer oldu. Kimse kimsenin ismini bile bilmiyordu. O şartlarda gidip arkadaşlar çok iyi mücadele ettiler 1 puan aldık. İyi de moral oldu bizim için. Şimdi önümüzde bir Balıkesir maçı var. Şu anda daha fazla çalışma ortamımız var. İyi bir şekilde gidiyor çalışmalarımız. İnşallah Balıkesir'den de çok güzel bir puanla döneriz. Bu kısa zamanda puan ve puanlarla döndüğümüzde çok büyük artı olacak bizim için. Çünkü süre kısa ve çok zorlu hattayız. Alt taraflardayız. İnşallah hep birlikte bütün camia bir olup bu kötü süreçten çıkacağız. Onun için herkesin desteğine ihtiyacımız var bu süreçte. İnşallah dediğim gibi iyi bir yoldayız. Balıkesir'den de iyi puan alıp döneceğiz inşallah” diye konuştu.

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