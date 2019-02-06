Dünyanın gözü El Clasico’da! Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

El Clasico'da Barcelona Real Madrid Nou Comp’ta kozlarını paylaşacak. İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesinde maçın sonucu kadar merak edilen bir başka olay ise sakatlığı devam eden Messi’nin ilk 11’de başlayıp başlamayacağı. El Clasico öncesinde futbol tutkunları, “Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI (EL CLASİCO) NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası’nda erken final niteliği taşıyan Barcelona Real Madrid maçı, 6 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’da oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye’de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.