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Dünyanın gözü El Clasico’da! Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Dünyadan Futbol

Dünyanın gözü El Clasico’da! Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dünya futbolunun iki dev ekibi Barcelona Real Madrid bu kez İspanya Kral Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Kupada finale yükselmek için mücadele edecek olan iki ekip de büyük derbide galip gelen taraf olmak istiyor. Türk futbol severler El Clasico Türkiye'de yayınlanacak mı merak ediyor. Peki Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Şubat 2019 19:48

El Clasico'da Barcelona Real Madrid Nou Comp’ta kozlarını paylaşacak. İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesinde maçın sonucu kadar merak edilen bir başka olay ise sakatlığı devam eden Messi’nin ilk 11’de başlayıp başlamayacağı. El Clasico öncesinde futbol tutkunları, “Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI (EL CLASİCO) NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası’nda erken final niteliği taşıyan Barcelona Real Madrid maçı, 6 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’da oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye’de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Son güncelleme 19:48 | 6 Şubat 2019
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