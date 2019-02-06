Deniz Çoban: ‘Kahvaltı masasından kaldırılıp, VAR masasına oturtulan hakem var’

Son günlerde çok konuşulan VAR kararları ve hakemleri ile ilgili eski hakem Deniz Çoban son yazısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Deniz Çoban’ın son yazıdından bir kısım…

“VAR gelecek dertler bitecek!” diye umut ediyorlardı! Başkan Namoğlu da “VAR gelecek, hakemler ve MHK eleştirilmeyecek” düşüncesiyle, “Bir an evvel geçelim” diye görüş bildirdi. Bence en büyük yanlışı da burada yaptı. “Kadromuz yetersiz” demedi. “Hakem kalitemiz yetersiz” demedi. “Eğitim ve adaptasyon için yeterli zaman yok” demedi.

Hakemlerimiz fiziksel ve zihinsel olarak çöküş yaşıyorlar. 50'nin üzerinde görev verilen hakem var, evinin yolunu unutmuş… Sabah ailesiyle kahvaltı yaparken, kahvaltı masasından kaldırılıp, VAR masasına oturtulan hakem var… Evime döndüm diye sevinip, tam kapı zilini çalacakken tekrar İstanbul'a çağırılan, çocuklar uyanmasın bari diyerek zili çalmadan geri dönen hakem var. Uçağın kapısında iken “Geri dön, VAR masası boş!” denilen hakem var. Aynı hafta 3 maçta görev yapan hakem var. Her maça aynı seviyede konsantrasyon sağlamak mümkün müdür? Benim gücüm 3 günde 3 maçı tam konsantrasyon seyretmeye yetmiyor.

Çantalar kapıda!

Hakemlerin çantası kapının ardında bekliyor. İzmir'de, Kordon'da, eşinin elinden tutmuş yürüyen, çocuğuyla vakit geçiren hakem; bir telefonla, Türkiye gibi geniş bir coğrafyada, bu iklim şartlarında aynı gün Türkiye'nin öbür ucunda maça gönderiliyor. Takımlar, bir maça, bir hafta hazırlanırken; teknik, taktik belirlerken, fiziksel ve mental birçok hazırlık yaparken; o takımların maçını yöneten bir çok hakem çantayı kaptığı gibi statda soluğu alıyor. Oradan da Riva'ya dönüp nefes nefese VAR masasına oturuyor. Evet, para kazanıyorlar… Hak ettiklerini alıyorlar ama 5 katı para da verseniz bu garabeti çözmeden VAR'dan verim alamazsınız!

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