Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu! Amatör ligde mücadele edecek…

Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Ankara 2.Amatör Küme’de mücadele edecek.

yurtspor.com adresindeki habere göre Cumhurbaşkanlığı talimatı ile kurulduğu iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yapılan kura çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Spor Mart ayının ortasında başlayacak 2.Küme’de sahaya çıkacak.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Cumhurbaşkanlığı Spor'la ilgili başvuruyu doğruladı.

TASKK yetkilileri Cumhurbaşkanlığı Spor'un amatör ligde mücadele etmesinin belli prosedürler içinde değerlendirileceğini ifade ederken işlemlerin yasal çerçeve içinde yapılacağı belirtildi.