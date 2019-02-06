CANLI YAYIN | Galatasaray – Hatayspor | İlk 11’ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20:30’da başlayacak. A2 kanalından naklen yayınlanacak maçın hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.
Öte yandan sabah saatlerinde babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımının başında olamayacak.
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Selçuk, Donk, Fernando, Yunus, Sinan, Onyekuru
HATAYSPOR: Ömer, Soner, Yusuf, Tayfun, Yasin, Kubilay, Nimaga, Gomis, Selim, Korkishko, Mirkan
GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN