SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İstanbul Kartal’da 8 katlı bina çöktü: Ölen ve yaralananlar var
CANLI YAYIN | Galatasaray – Hatayspor | İlk 11’ler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | Galatasaray – Hatayspor | İlk 11’ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımı 'Skor'da. Öte yandan maçın canlı yayın linki de haberimizde...

6 Şubat 2019 20:09

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20:30’da başlayacak. A2 kanalından naklen yayınlanacak maçın hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

Öte yandan sabah saatlerinde babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımının başında olamayacak.

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Selçuk, Donk, Fernando, Yunus, Sinan, Onyekuru

HATAYSPOR: Ömer, Soner, Yusuf, Tayfun, Yasin, Kubilay, Nimaga, Gomis, Selim, Korkishko, Mirkan

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son güncelleme 20:09 | 6 Şubat 2019
galatasaray hatayspor Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
08/02/2019 - 20:30
-
Fenerbahçe
Caykur Rizespor
09/02/2019 - 16:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
TÜMÜNÜ GÖR