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Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya La Liga

Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona Real Madrid İspanya Kral Kupası'nda karşı karşıya geliyor. El Clasico maçının hangi kanalda yayınlanacağı Türkiye'deki futbolseverler tarafından merak ediliyor. İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında devler mücadele edecek. Maçın canlı yayın bilgileri haberimizde yer alıyor. Peki Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Barcelona Real Madrid maçı ilk 11'leri...

6 Şubat 2019 22:50

Barcelona Real Madrid maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.30’da başlayacak.Dünyanın gözü kulağı bu maçta. Ezeli rakipler Barcelona Real Madrid’in ilk 11’leri de belli oldu. Peki maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte dev maç hakkınd ayrıntılar…

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

6 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’da oynanacak karşılaşmanın Türkiye’de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

BARCELONA REAL MADRİD İLK 11’LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Malcom, Suarez, Coutinho

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Llorente, Kroos, Modric, Vazquez, Vinicius, Benzema

Son güncelleme 22:50 | 6 Şubat 2019
barcelona Real Madrid
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20 10 36
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