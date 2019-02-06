Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona Real Madrid maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.30’da başlayacak.Dünyanın gözü kulağı bu maçta. Ezeli rakipler Barcelona Real Madrid’in ilk 11’leri de belli oldu. Peki maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte dev maç hakkınd ayrıntılar…

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

6 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’da oynanacak karşılaşmanın Türkiye’de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

BARCELONA REAL MADRİD İLK 11’LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Malcom, Suarez, Coutinho

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Llorente, Kroos, Modric, Vazquez, Vinicius, Benzema