Aziz Yıldırım basketbol maçındaki kavgayı anlattı: ‘Karışıklıkta tokat atmış olabilirim’

Sevgim Begüm YAVUZ / İstanbul Kadıköy'de, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 2017 yılının mayıs ayında oynanan basketbol maçı öncesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı olaya ilişkin, Eyigüngör’ün “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 9 aya kadar yargılandığı davada, “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Aziz Yıldırım hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin bazen 100 bin lira bazen de 1 milyon lira geliri olduğunu belirten Yıldırım, inşaat işiyle uğraştığını söyledi.

‘TARAFTARIMIZA BİLET VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLER'

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık sıfatıyla savunma yapan Aziz Yıldırım, maç öncesi tribünlerdeki bazı taraftarların kendisine küfrettiğini anlatarak, “Kural olarak rakip takım taraftarlarının yüzde 10 oranında tribünde yer ayrılır. Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri takımımız taraftarına yüzde 10 bilet vermeyeceklerini söylemişlerdir. Bunun üzerine federasyon görevlileri devreye girerek olaya müdahale ettiler. Taraftarlarımız tribünlere alındı. Ben de salona gittim. Salona girerken herhangi bir fiili müdahale ile karşılaşmadım. Tribüne çıktık. Tribünlerde Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları grubu Beşiktaş formalarını giyerek yerlerini almışlardı. Salona girdiğimde ban ana avrat küfretmeye başladılar. Yakın Doğu Üniversitesi basketbol takımının üniversiteden gelen asıl taraftarlarından bize yönelik herhangi bir tepki olmadı” ifadelerini kullandı.

‘KARIŞIKLIKTA TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM'

Tribüne girdiğinde Işık Eyigüngör'ün yerinde oturduğunu anlatan Yıldırım, “Kendisine, halen Fenerbahçe kongre üyesi olan ve eski yönetim kurulu üyesi şahsının ‘Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesin. Gelirlerse salona sokmam. Fenerbahçe taraftarı maça gelmesin' sözlerinin yakışıp yakışmadığını, ayrıca Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları'nın şahsıma küfretmesini nasıl karşıladığını sordum. Cevap vermedi, ayağa kalktı. Aramızda itişme kakışma başladı. Karışıklıkta tokat atmış olabilirim. Benim de gözlüğüm yere düşerek kırıldı. Olaydaki mesele tokat atma meselesi değildir. Ben FETÖ tarafından şike yaptığım iddiası ile hapishanede yattım” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

‘BİR TOKATLA CEZA MI ALACAĞIM?’

Hakimin, ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip, istemediğini sorması üzerine Yıldırım, “Hiçbir şey istemiyorum. Bir tokatla ceza mı alacağım. Yapılanların karşısında o kadar önemli değil tokat atmak” ifadelerini kullandı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçemiz gelecek sezon... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla titizlikle çalıştık. Ligin ikinci yarısındaki gayemiz, futbolumuzu ve kadromuzun omurgasını geliştirip önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmaktır. Fenerbahçemiz gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Buna inancımız tamdır” dedi. İlgili Haberi Oku