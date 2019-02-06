Altay’da Töraydın sabır istedi

Geçen hafta göreve gelen teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın takımı zamanla daha iyi tanıyacağını ifade eden Özden Töraydın, “Son 3 maçta 5 puan topladık. Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacağız. Takımımız iç sahada stresli, deplasmanlarda daha rahat oynuyor. Taraftarımızdan daha sabırlı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Oyuncuların desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Özden Töraydın:

“İstanbulspor maçında tribün desteğimiz iyiydi ancak bireysel tepkiler de vardı. Biz son 2 sezonda tribünde yakalanan sinerji sayesinde iki lig atladık. Tribünde sinerji yakalamadığımız sürece hiçbir şeyi başaramayız. Taraftarlar takıma güvenecekler, destek olacaklar. O zaman galibiyetler başlayacak. Biz istediğimiz kadar antrenan yapalım, kimi transfer edersek edelim önemli olan sinerji. Oyuncunun ayakları geri gitmemeli, istekli olmalı” dedi.