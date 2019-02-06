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Akhisarspor kupada yara saracak
Ziraat Türkiye Kupası

Akhisarspor kupada yara saracak

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıda Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'e yenilerek son sıradan kurtalamayan Akhisarspor yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

6 Şubat 2019 12:05

Akhisar Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eray, Mustafa, Dany ve Bilal forma giyemeyecek. Ligdeki kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan ve koltuğu sallanan teknik direktör Cihat Arslan, Kasımpaşa’yı yenerek moral bulmak istediklerini söyledi. Arslan, “Geçen sezon Türkiye Kupası’nı müzemize götürüp tarihi bir başarı elde ettik. Kasımpaşa karşısında avantajlı bir skor almak istiyoruz. Ardından pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor’un karşısına çıkacağız. Bu karşılaşmalardan istediğimiz skorları alıp yeniden tırmanışa geçeceğiz” diye konuştu. Yeşil-siyahlılar kupada Fatih Karagümrük ve Kayserispor’u eledi. Kasımpaşa ise Batman Petrol, Menemen Belediye ve Alanyaspor’u saf dışı bıraktı.

Akhisarspor’da muhtemel on bir şöyle;

“Fatih-Vrsajevic-Caner – Sissoko-Lopes-Rotman-Aykut-Josue-Regattin-Manu-Cikalleshi” 

 

06 Şubat 2019 Kasımpaşa Akhisarspor deplasmanında! Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Akhisarspor`a konuk olacak. Spor Toto Akhisar Stadı`nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30`da başlayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:05 | 6 Şubat 2019
Akhisarspor Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası
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