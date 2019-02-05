Yeşilyurt Belediyespor’da hedef şampiyonluk

BAL 2.Grup'ta şampiyonluk için yarış kıyasıya sürüyor. Ligde 16.hafta geride kalırken, bir maçı eksik olan Şarkışla Belediyespor 41 puanla zirvede yer alıyor. Oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2'de beraberlik alan Sivas temsilcisi, rakip ağları 39 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

Grup'ta 16.haftada sahasında 11 Nisan Spor'u 3-1 mağlup eden Yeşilyurt Belediyespor, haftayı 40 puanla ikinci sırada tamamladı. Turuncu yeşilliler, oynadığı 16 karşılaşmada 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2'de mağlubiyet alırken, 35 gol atıp, 7 gol yedi. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ise 16.haftada sahasında Pütürge Belediyespor'u 4-0'la geçti. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, 11 karşılaşmada topladığı 36 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Grup'ta ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan 1920 Maraşspor, 16 karşılaşma sonrası topladığı 31 puanla dördüncü sırada yer alırken, aynı puana sahip olan Ankas İstiklal Spor ise averajla beşinci sırada yer alıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Dersim 62 Spor ise haftayı bay geçti. Bir maçı eksik olan Dersim 62 Spor, 30 puanla altıncı sırada bulunuyor. Grup'ta 21 puanlı Elbistan Belediyespor yedinci, 20 puanlı Kilis Belediyespor sekizinci, 14 puanlı 11 Nisan Spor ise dokuzuncu sırada yer alıyor. Son haftalarda kriz yaşayan Kahta Diriliş Spor, 13 puanla 10'uncu sırada yer alırken, 12 puanlı Ulalar Belediyesi Gençlik ve Spor ise 11'inci sırada bulunuyor.

Malatya'nın BAL'daki temsilcisi Pütürge Belediyespor, 16 hafta sonunda topladığı 10 puanla 12.sırada, Araban Belediyespor ise 9 puanla 13.sırada yer alıyor. Sezon başında ligden çekilen Hankendispor ise son sırada bulunuyor.