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Ünlü spiker Emre Gönlüşen kanser hastalığına yakalandığını açıkladı
Futbol

Ünlü spiker Emre Gönlüşen kanser hastalığına yakalandığını açıkladı

Yayıncı kuruluşta görev yapan ünlü spiker Emre Gönlüşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanser hastalığına yakalandığını açıkladı.

5 Şubat 2019 09:55

BeIN Sports’un  ünlü spiker Emre Gönlüşen kendisine kanser teşhisi konduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Kötü haberi 3 ay önce aldığını belirten Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü hashtagini kullanarak “Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile” mesajını paylaştı.

Emre Gönlüşen’e sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi.

Son güncelleme 09:55 | 5 Şubat 2019
Emre Gönlüşen hastalık kanser
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