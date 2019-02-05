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Trabzonspor Ümraniyespor hangi kanalda saat kaçta? Kupa maçı heyecanı!
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Ümraniyespor hangi kanalda saat kaçta? Kupa maçı heyecanı!

Trabzonspor Ümraniyespor hangi kanalda? Trabzonspor Ümraniyespor Türkiye Kupası ilk maçında karşı karşıya geliyor. Kupada yarı final bileti için avantajlı bir skor elde etmek isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde sahne Trabzonspor bu sezon 8 sene sonra müzesine götürmek istiyor. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor hangi kanalda saat kaçta?

5 Şubat 2019 17:24

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecan Trabzonspor Ümraniyespor maçı ile devam ediyor. Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası dışına iterek büyük sürprize imza atan Ümraniyespor Trabzonspor’u da eleyerek adından söz ettirmeye devam etmek istiyor. Çeyrek final maçında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Trabzonspor Ümraniyespor maçı A2 canlı yayını ile ekranlara gelecek. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda günün tek maçı Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma A2 TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

04 Şubat 2019 Trabzonspor`da Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku! Resmi açıklama geldi Son dakika! Trabzonspor`da, Ankaragücü maçında sakatlanan Uğurcan Çakır hakkında kulüpten resmi açıklama geldi. Kulüpten Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir açıklaması yapıldı. İlgili Haberi Oku

TRABZON’DA EKSİKLER VAR

Bordo-mavililerde bu maçta sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan forma giyemeyecek. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Novak ile Uğurcan'ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman bu maçta kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.

Karaman'ın son maçta sakatlanan Uğurcan'ın yerine Arda, Novak'ın yerine ise Ibanez'e görev vereceği öğrenildi. Karaman'ın, Toure ile Nwakaeme'yi de bu maçta dinlendirerek bu oyuncuların yerine Hosseini ile Amiri'ye forma vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Yusuf, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Amiri, Rodallega

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Yasir, Tarık, Andreas, Timur, Serkan, Recep, Muhammed, Leandrinho

RÖVANŞ MAÇI 26 ŞUBAT’TA

Bordo-Mavililer'in 20.30'da karşılaşacağı Ümraniyespor, bir önceki turda Fenerbahçe'yi kupadan elemişti. Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında bir anlamda işi bitirmek istiyor. Bu mücadelenin rövanşı ise 26 Şubat'ta, Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanacak.

Ligde geçen haftaki Ankaragücü galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman takımla yaptığı maç toplantısında kupanın önemine dikkat çekti. Hafta sonunda oynayacakları Galatasaray derbisini oyuncularından unutmalarını isteyen başarılı hoca, “En önemli maç, ilk oynayacağınız maçtır. Kupada kesinlikle sürpriz istemiyorum. Evimizdeki maçta avantajlı bir skor alarak tur biletini garantileyelim” dediği öğrenildi.

Son güncelleme 18:49 | 5 Şubat 2019
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Kayserispor
08/02/2019 - 20:30
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Fenerbahçe
Caykur Rizespor
09/02/2019 - 16:00
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1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
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