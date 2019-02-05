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SON DAKİKA Fenerbahçe’den sürpriz Yassine Benzia kararı!
Fenerbahçe

SON DAKİKA Fenerbahçe’den sürpriz Yassine Benzia kararı!

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na 28 kişilik futbolcu listesini sundu. Listede, Yassine Benzia yer almadı.

5 Şubat 2019 15:05

Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek 28 kişilik futbolcu listesini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sunan Fenerbahçe, sezon başında Fransa’nın Lille takımından kiralanan Yassine Benzia’yı listenin dışında tuttu.

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF’ye verilen listede yer alan isimler yer alırken, Cezayirli futbolcu Yassine Benzia’nın listeye dahil edilmediği görüldü.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Yassine Benzia, hiç gol atamazken, 2 asiste imza attı. Benzia, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de oynadığı son 2 karşılaşmaya da ilk 11’de başlamıştı.

TFF’ye verilen liste doğrultusunda Benzia, sezonun kalan bölümünde lig maçlarında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakat futbolcular Tolga Ciğerci ve Erten Ersu da listeye dahil edilmedi. Carlos Kameni de sezonun ilk bölümünde olduğu gibi yine kadroya alınmadı.

Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ise TFF listesine bildirilmemesine rağmen genç oyuncu listesinde yer aldıkları için ligde görev alabilecek.

İşte Fenerbahçe’nin TFF’ye sunduğu 28 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

“Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas”

05 Şubat 2019 Hapisteki futbolcu Fenerbahçe`ye karşı kadroya alındı! Temsilcimiz Fenerbahçe`nin UEFA Avrupa Ligi`ndeki rakibi Zenit, UEFA`ya bildirdiği 24 kişilik kadrosunda tutuklu bir futbolcusuna da yer verdi. Rusya`da devlet görevlisine saldırdığı için 4 aydır hapishanede olan Aleksandr Kokorin, buna rağmen listede yer aldı. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 18:16 | 5 Şubat 2019
Fenerbahçe tff Yassine Benzia
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