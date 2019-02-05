SON DAKİKA Fenerbahçe’den sürpriz Yassine Benzia kararı!

Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek 28 kişilik futbolcu listesini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sunan Fenerbahçe, sezon başında Fransa’nın Lille takımından kiralanan Yassine Benzia’yı listenin dışında tuttu.

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF’ye verilen listede yer alan isimler yer alırken, Cezayirli futbolcu Yassine Benzia’nın listeye dahil edilmediği görüldü.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Yassine Benzia, hiç gol atamazken, 2 asiste imza attı. Benzia, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de oynadığı son 2 karşılaşmaya da ilk 11’de başlamıştı.

TFF’ye verilen liste doğrultusunda Benzia, sezonun kalan bölümünde lig maçlarında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakat futbolcular Tolga Ciğerci ve Erten Ersu da listeye dahil edilmedi. Carlos Kameni de sezonun ilk bölümünde olduğu gibi yine kadroya alınmadı.

Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ise TFF listesine bildirilmemesine rağmen genç oyuncu listesinde yer aldıkları için ligde görev alabilecek.

İşte Fenerbahçe’nin TFF’ye sunduğu 28 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

“Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas”

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