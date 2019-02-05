Özlem Becerek 26 yıllık rekoru kırdı!

Geçtiğimiz sezon henüz 16 yaşındayken üst üste yıldızlar rekoru kırarak dikkat çeken, ardından Avrupa U18 Şampiyonası ve Buenos Aires’te Yıldızlar Olimpiyatı’nda bronz madalya kazanan milli sporcu Özlem Becerek, 2019 sezonuna müthiş bir giriş yaptı. Becerek, bu ay içinde yapılacak Seyfi Alanya Atmalar Kupası öncesinde kendisini denemek için çıktığı Antalya’daki il yarışmasında disk atma mücadelesinde 26 yıllık gençler Türkiye rekorunu kırdı.

Geçen sezonu 52.75’lik dereceyle tamamlayan Becerek, Antalya Zeytinköy Pisti’ndeki yarışma içinde 54.40 ve 54.60’lık iki derece yaptıktan sonra dördüncü hakkında diski 57.45’e gönderdi. Bu derece, hem U18, hem de U20 kategorisinde Türkiye rekoru oldu. U18’de kendisine ait eski rekorun üzerine beş metre ekleyen 17 yaşındaki Özlem Becerek, U20’de ise 1993 yılından bu yana kırılamayan Hüsniye Keskin’e ait 53.22’lik rekoru da dört metreyi aşan bir farkla yeniledi. Becerek, bu derecesiyle yeni başlayan 2019 sezonunda IAAF Dünya listesine ikinci sıradan giriş yaptı. Bu yıl disk atmada Özlem’den daha iyi derece atan tek isim, 59.23’lük derecesiyle Alman Claudine Vita oldu.

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Tüm zamanlarda dördüncülüğe çıktı

2002 doğumlu Özlem Becerek, kaydettiği 57.45’lik dereceyle Türkiye atletizm tarihinde disk atma kadınlarda dördüncü sıraya çıktı. Tüm zamanlarda Türkiye listesinin başında rekortmen Oksana Mert 64.25’lik derecesiyle yer alırken, Hüsniye Keskin 59.40 ile ikinci, Dilek Esmer de 57.56 ile üçüncü durumda bulunuyor. Bu üç isim de, en iyi derecelerini 24 yaşından sonra gerçekleştirmişti.