Milli sporcu Şahika Ercümen’den Antarktika’da tarihi dalış

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği “beyaz kıta”da ilk dalışını yaparak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibinin kıtadaki çalışmaları başladı.

Türk bilim insanlarıyla kıtaya giden milli sporcu Ercümen de ekibin ilk durağı olan Antarktika’nın King George Adası’nda ilk dalışını gerçekleştirdi.

Sefer kapsamında kaldıkları araştırma gemisinden zodyak botlarla açılan Ercümen’e 6 kişilik ekip eşlik etti.

Antarktika’da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu

Milli sporcu Ercümen, son hazırlıklarını tamamlamasının ardından tüpsüz dalışını gerçekleştirdi.

Ercümen, su sıcaklığının sıfır derece olduğu bölgede, soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbiseyle 2 dakika süren bir serbest dalış yaptı.

Dalış sporunda Türkiye’de ilklere imza atan Ercümen, dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırarak Antarktika’da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Milli sporcu Ercümen’e bu dalışında Yeni Zelandalı dalış eğitmeni Jonathan Francis Sunnex eşlik etti.

Milli sporcudan bilimsel araştırmalara katkı

Ercümen, aynı zamanda iklim araştırmaları, jeofizik, biyoloji, deniz bilimleri ve diğer birçok bilim dalları için “doğal laboratuvar” özelliği taşıyan kıtada, Türk bilim insanlarının çalışmalarına da katkı sundu.

Milli sporcu, dalışı sonrası 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan bilim insanlarının projeleri için denizden sedimantasyon örneği aldı. Böylece Ercümen, Antarktika’nın soğuk sularında 1 saat kaldı.

“İnsan şartlarını zorlayan bir soğuk”

Ercümen, Antarktika’daki dalışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kıtada serbest dalış yapan ilk Türk kadını olmanın, hayatının en gurur verici olaylarından biri olduğunu belirten Ercümen, suyun çok soğuk olduğunu söyledi.

Ercümen, şöyle devam etti:

“Antarktika’dayız, bunu bilerek daldık ama gerçekten insan şartlarını zorlayan bir soğukluk var. Burada dalış yapmak bizim için de bir ilk. Sembolik de olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak Antarktika’da bayrağımızı dalgalandırmak soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş bir gurur var içimizde.”

Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında geldiği kıtada, hava şartlarının uygun olması halinde başka dalışlar da yapmak istediğini dile getirdi.

Bakan Varank telefonla arayarak bilgi aldı

Yaptığı dalışlarla Türk bilim ekibinin de çalışmalarına katkı sunmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Ercümen, “Özellikle Cumhurbaşkanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a böyle önemli bir olayın bir parçası olmama vesile oldukları ve ülkemizi temsil etme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Öte yandan Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy’la telefonla görüşmesi yaparak, bilim ekibinin durumu ve milli sporcu Şahika Ercümen’in gerçekleştirdiği dalış hakkında bilgi aldı.