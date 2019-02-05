Japonya’nın gözü Kagawa’da

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa için imza töreni düzenledi. Özellikle Shinji Kagawa'ya yoğun ilgi gösterilirken, basın toplantısında yer alan Japon gazeteciler de dikkatlerden kaçmadı. Japonya'nın birçok medya kuruluşunun temsilcisi olan 10 gazeteci, Shinji Kagawa'nın basın toplantısını takip ederek notlar aldı.

İmza töreninde konuşan Japon yıldız Shinji Kagawa sözlerine Türkçe olarak ‘Merhaba' diyerek başladı. Kagawa, “Geldiğim için çok mutluyum. İlk geldiğim günden bu yana gerek taraftarlar, gerek şehir, gerek kulüp beni çok iyi karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve Beşiktaş'la birlikte yukarıya doğru çıkacağız” dedi. Siyah-beyazlıların genç oyuncusu Muhayer Oktay da, transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başkanımıza, hocalarıma ve herkese, beni buraya layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım ve bu forma için savaşacağım” diye konuştu.