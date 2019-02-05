James Harden durdurulamıyor! Bu kez 44 sayı…

NBA’e 6 maçla devam edildi. Rockets’ın deplasmanda Suns’ı 118-110 yendiği karşılaşmada 44 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 27. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.
Sezonun 31. galibiyetini alan Rockets’ta Chris Paul 18 sayı kaydederken, Kenneth Faried 17 sayı, 14 ribauntla “double double” yaptı.
Josh Jackson’ın 25 sayı, Kelly Oubre’nin 23 sayı, Deandre Ayton’un da 15 sayı, 11 ribauntluk performansları, Suns’ın mağlubiyetini engelleyemedi.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets’i 113-94 yenerek son 11 maçtaki 10’uncu galibiyetini elde etti.
Ersan İlyasova’nın 4 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 15 ribauntla “double double” yaptı.
Ev sahibi ekipte, D’Angelo Russell 18, Shabazz Napier 15, Theo Pinson 10 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Denver Nuggets: 129-103
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 129-137
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 94-113
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 107-109
Phoenix Suns-Houston Rockets: 110-118
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-112