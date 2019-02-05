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Hollanda’dan VAR için flaş karar!
Dünyadan Futbol

Hollanda’dan VAR için flaş karar!

Hollanda Futbol Federasyonu, VAR kararlarının stadyumlar içinde gösterileceğini açıkladı.

5 Şubat 2019 07:19

Hollanda Futbol Federasyonu, VAR için flaş bir karar verdi. Federasyon, Hollanda Ligi’nde oynanacak maçlarda verilen VAR kararlarının tekrarlarını, stadyum içinde yayınlamak istediklerini söyledi.

Hollanda Hakem Komitesi Başkanı Dick van Egmond, yaptığı açıklamada ”VAR görüntülerini stadyum içinde göstermek için çalışıyoruz. Bu tabii ki zaman alacaktır. Taraftarların da hakemler gibi pozisyonun tekrarını izleme hakları var.” şeklinde konuştu.

Hollanda Ligi’nde VAR’dan verilen bazı kararlar, son zamanlarda tartışma konusu olmuş ve ülkede polemik yaratmıştı.

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Son güncelleme 07:19 | 5 Şubat 2019
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