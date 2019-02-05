Hapisteki futbolcu Fenerbahçe’ye karşı kadroya alındı!

UEFA Avrupa Ligi’nde önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Zenit, bu maç için belirlediği kadrosuyla tartışma yarattı. Rus ekibinin Avrupa Ligi’nde sezonun geri kalanı için UEFA’ya bildirdiği 24 kişilik kadroda yer alan bir isim dikkat çekti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, takımın yıldız futbol futbolcusu Aleksandr Kokorin, ekim ayında bir devlet görevlisine fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. O tarihten bu yana tutuklu olarak cezaevinde bulunan milli futbolcu, hâlâ hapiste olmasına rağmen sarı-lacivertlilerle yapılacak maçın kadrosundaki isimlerden biri olarak belirlendi.

Tutukluluk halleri sürsün talebi

Kokorin’in, Krasnodarlı futbolcu Mamaev ile birlikte gözaltına alındığı davanın, yarın yeni duruşması gerçekleştirilecek. Bu dava öncesinde Rusya’da savcılık, iki futbolcunun tutukluluk hallerinin 8 Nisan’a kadar uzatılmasını talep etti. Konuya yakın Rus kaynaklar futbolcunun tutukluluk halinin devam etmesi talebinin çok büyük ihtimalle kabul edileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Destek mahiyetinde sembolik mesaj

Zenit Kulübü’nün bu gerçeğe rağmen Kokorin’i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almasının, sembolik bir anlamı olduğuna dikkat çekiliyor. Rus ekibinin oyuncuya sahip çıkmak, ‘arkasındayız’ mesajı vermek adına, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkamayacak olmasına rağmen kendisini desteklemek adına UEFA listesine aldığı vurgulanıyor.

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