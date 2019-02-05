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Galatasaray, Maicon’u Al Nassr’a kiraladığını KAP’a bildirdi
Galatasaray

Galatasaray, Maicon’u Al Nassr’a kiraladığını KAP’a bildirdi

Galatasaray, Maicon'u Al Nassr'a kiraladığını KAP'a bildirdi.

5 Şubat 2019 07:18

Galatasaray, savunma oyuncusu Maicon’un Al-Nassr Saudi kulübüne transferi için KAP’a açıklama yaptı.

Galatasaray, Maicon’u 1,5 yıllığına Al-Nassr Saudi kulübüne kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüp 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için 1,7 milyon euro alacak. Brezilyalı oyuncunun maaşı da Suudi Arabistan temsilcisi tarafından ödenecek.

Galatasaray Maicon’u 2017 yılında Sao Paulo’dan 7,75 milyon euro bonservis bedeline transfer etmişti. Brezilyalı oyuncu bu süreçte sarı-kırmızılı formayla 57 maçta görev yaptı.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama…

”Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque’nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.”

 

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Son güncelleme 07:18 | 5 Şubat 2019
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