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Galatasaray, Hagi’nin doğum gününü kutladı
Galatasaray

Galatasaray, Hagi’nin doğum gününü kutladı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Gheorghe Hagi'nin 54. doğum gününü kutladı.

5 Şubat 2019 16:26

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından Hagi’nin Romanya Milli Takımı, Barcelona, Brescia ve Galatasaray formasıyla attığı şık gollere yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Dünya böylesine güzel olur muydu yine. Havaalanında Meksika’ya gitmekten son anda vazgeçerek. Para kazanma derdine düşseydi Kumandan Hagi. Yüreğini Ali Sami Yen’de bırakmak yerine.”

Öte yandan UEFA da Twitter’daki Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi hesaplarından Hagi’nin Galatasaray formasıyla Milan ve Monaco’ya attığı unutulmaz golleri paylaşarak eski Rumen futbolcunun doğum gününü unutmadı.

Futbolculuk kariyerini 1996-2001 yıllarında formasını giydiği Galatasaray’da noktalayan Hagi, sarı-kırmızılı formayla 4 lig, birer de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Son güncelleme 16:26 | 5 Şubat 2019
galatasaray hagi
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