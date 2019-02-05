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Fenerbahçe Üniversitesi’ne Medicana desteği
Fenerbahçe

Fenerbahçe Üniversitesi’ne Medicana desteği

Yeni eğitim öğretim yılında açılacak olan Fenerbahçe Üniversitesi'nin sponsorluğunu Medicana Sağlık Grubu üstlenecek

5 Şubat 2019 11:35

Sercan Hamzaoğlu / 2019-2020 yılında eğitime başlayacak olan Fenerbahçe Üniversitesi için sarı-lacivertli kulüp Medicana’yla işbirliğine gidiyor.

Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy’un yaptığı uğraşlar sonucunda Medicana Sağlık Grubu’nun desteğe açık olduğu kararı çıktı.

Anlaşma kapsamında Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Fenerbahçe Üniversitesi’nin mütevelli heyetinde olacak. Bu dev kaynakla birlikte Fenerbahçe bünyesinde yüzlerce öğrenci, eğitimlerini sürdürecek. Yeni sezonda futbol takımının da sponsorunun Medicana’nın olması bekleniyor. Bu konuda Başkan Ali Koç ve yönetimin, Hüseyin Bozkurt’la birtakım görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin futbol takımınının mevcut sponsorluğunu Liv Hospital sağlıyor.

Son güncelleme 11:35 | 5 Şubat 2019
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