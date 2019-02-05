SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 151 vicdanlı milletvekili 19 yıllık dramı bitirir
Fatsa Belediyespor’da istifa
Alt Ligler

Fatsa Belediyespor’da istifa

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Fatsa Belediyespor'da Teknik Direktörü Can Güven görevinden istifa ettiğini açıkladı.

5 Şubat 2019 11:23

Fatsa Belediyespor'da kötü sonuçların faturası Can Güven'e kesildi. 20 haftada topladığı 20 puanla 16. sırada yer alan Fatsa Belediyespor'da Teknik Direktör Can Güven yönetime istifasını sundu. Yönetim de Güven'in istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Pazar günü Karacabeyspor maçını yapacak olan Fatsa Belediyespor’da yönetim yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Fatsa Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Can Güven ile yollarımızı ayırdık. 18 yıl aradan sonra bizlere 3. Lig'e çıkaran hocamıza bu zamana kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.

Son güncelleme 11:23 | 5 Şubat 2019
Fatsa Belediyespor TFF 3. Lig
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
08/02/2019 - 20:30
-
Fenerbahçe
Caykur Rizespor
09/02/2019 - 16:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
TÜMÜNÜ GÖR