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Eczacıbaşı VitrA: 3 – Hameenlinna: 0
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Eczacıbaşı VitrA: 3 – Hameenlinna: 0

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hämeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti. Gruptaki puanını 12'ye çıkaran Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.

5 Şubat 2019 19:32

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi Hameenlinna’yı 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından grubunda 4. galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mykhylo Medvid (Ukrayna), Jan Krticka (Çekya)

Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Kim Koung, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal (Simge Aköz)

Hameenlinna: Rikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle (Porsenger, Pirincipato, Karhu)

Setler: 25-17, 25-7, 25-20

Süre: 63 dakika (21, 19, 23)

Son güncelleme 19:32 | 5 Şubat 2019
eczacıbaşı vitra Hameenlinna
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