MAÇ SONUCU | Trabzonspor 0-0 Ümraniyespor | Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor’u konuk eden Trabzonspor, aradığı golü bir türlü bulamayınca sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Konuk ekip Ümraniyespor zaman zaman etkili pozisyonlar elde ederken, Trabzonspor’da ilk kez A takımla bir maça çıkan 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut kalesinde başarılı kurtarışlara imza attı.

Maçın 36. dakikasında Madinda’nın vuruşu üst direkten dönerken Trabzonspor da özellikle ikinci yarıda yakaladığı çok net gol fırsatlarını sonuçlandıramadı. Bordo mavili ekibin yıldızı Yusuf Yazıcı’nın 52. dakikada kullandığı frikik direğe takıldı.

Son 16 turunda Fenerbahçe’yi iki maçta da gol yemeden eleyen Ümraniyespor bu sonuçla rövanş öncesinde avantajı elde etmiş oldu.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Batuhan Artarslan (Dk. 27 Abdulkadir Parmak), Amiri (Dk. 61 Rodallega), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban

Ümraniyespor: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Appindangoye, Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Recep Aydın (Dk. 62 Muhammed Gönülaçar), Madinda (Dk. 46 Vasilogiannis), Diabang (Dk. 74 Atabey Çiçek), Leandrinho

Sarı kartlar: Dk. 50 Uğur Aygören (Ümraniyespor) Dk. 70 Ibanez (Trabzonspor) ARDA İLK KEZ

Trabzonspor’un ligde MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmasında Uğurcan’ın sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşısında 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut’a forma şansı tanıdı.

Daha önce yine bu sezon kupada Sivas Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil olarak A takım ile ilk maçına çıkan Arda, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte ise ilk kez 11’de forma şansı buldu.

Onazi ile Sosa’nın sakatlanmasının ardından orta sahada sorun yaşayan ve geride kalan haftalarda bu mevkide Abdulkadir Parmak ile Yusuf Yazıcı’ya görev veren teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşılaşmasında ise Asya Kupası’ndan dönen sol kanat oyuncusu Vahid Amiri’yi bu mevkide görevlendirdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Ümraniyespor maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu’nun tribünlerinin önemli bir bölümü boş kaldı.

Takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak maçı takip etti.

Futbolcularımız ısınmaya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcumuz Turgut Uçar'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. #SeniUnutmayacağız pic.twitter.com/87elaGjLql — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 5 Şubat 2019

TURGUT UÇAR UNUTULMADI

Trabzonsporlu futbolcular, pazar günü vefat eden bordo-mavili takımın eski futbolcusu Turgut Uçar’ı unutmadı.

Futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya, Turgut Uçar’ın fotoğrafının olduğu ve üzerinde ‘seni unutmayacağız’ yazılı tişörtlerle çıktı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final ve Yarı Final programı: