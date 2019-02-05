Bursaspor’da sakatlık şoku!

Bursaspor’un deneyimli oyuncusu Tunay Torun, Atiker Konyaspor maçına ilk 11’de başlarken henüz 10’uncu dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Henri Siavet’ye bırakmak zorunda kaldı. Sahadan üzgün ayrılan Tunay’ı takım arkadaşları teselli ederken, bu sezon iyi bir performans vermesi beklenilen Saivet de karşılaşma boyunca etkisiz kaldı. Karşılaşma sonrası soruları yanıtlayan teknik direktör Samet Aybaba ise, Tunay’ın bir sakatlığının olduğunu belirterek, bu sakatlığın uzun sürebileceğini kaydetti.

Samet Aybaba: `Tek eksiğimiz beceri` Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Atiker Konyaspor beraberliği sonrası, Tek eksiğimiz beceri. Oyuncularımın nasıl geliştiğini biliyorsunuz dedi. İlgili Haberi Oku

Diafra Sakho’nun da yokluğunda yeşil beyazlılar böylelikle bir süre Tunay Torun’dan da faydalanamayacak. Tunay’ın kesin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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