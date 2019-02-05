BMX sporcusu Taner Erdaş’tan Sözcü SKOR’a özel açıklamalar

90’lar çocukları BMX’i hatırlayacaktır. O zamanlar çocuklar arasında -hatırladığım kadarıyla- bir trend olan BMX veya bizim tabirimizle “bemeks”, artık yaz olimpiyat oyunlarında yer alan bir olimpik spor. ‘Motokross bisikleti’nin (bicycle motocross) kısaltması olan BMX, olimpiyatlarda yarış versiyonuyla yer alıyor. Ancak bu sporu dünyada bir fenomen haline getiren versiyon gösteri versiyonu.

Bir extreme spor olarak görülen bu versiyonda sporcular bisiklet üzerinde olağanüstü ve akrobatik hareketler gerçekleştiriyor. Ülkemizde de bu sporu icra eden isimlerin başında Taner Erdaş gelmekte. 2011’de ilk görüşte aşık olduğu bu sporda dünyada ses getirmek isteyen Erdaş, şimdiden önemli markalarla işbirliği yapıyor ve Türkiye’yi bu alanda başarıyla temsil ediyor. Başarılı sporcu hikayesini, hedeflerini ve yaşadığı zorlukları SKOR’a anlattı.

Sizin hikayenizi merak ediyorum. Ben küçükken BMX vardı. Ne olduğunu biliyorduk. Bazı arkadaşlarımızda da vardı. Ama artık bir olimpik spor BMX. Siz nasıl başladınız bu spora?

BMX’e ben 2011 yılında başladım. Çalıştığım bir dükkanın karşısında bir arkadaşım yapıyordu. Bir gün dükkanın önünden geçerken bisikletle zıplayınca ben de onu görüp çok etkilendim. Onunla konuştuktan sonra en kısa sürede ben de BMX’e başlamış oldum.

İstanbul’da çirkin bir yapılaşma var ama büyük parklar da var. Buna rağmen skate park olarak bir Maltepe’de biliyorum. Başka var mı İstanbul’da?

Yaklaşık 6-7 tane skate park var. 2013 yılından sonra yapıldı. Ondan öncesinde hep sokaklarda BMX sürüyorduk, ya da sahil kesimlerinde… Artık belediyeler bu tarz yatırımlar yapmayı göze alınca skate park sayısı da arttı. Diğer şehirlerimizde de var artık. Skate parkların artmasıyla sporcuların da artması gerekiyor ama ben bunu pek göremiyorum. Sporcu sayısı azaldı. Eskiden çok BMX sporcusu vardı ama skate park yoktu. Artık parklarımız çok ancak sporcu yok. Bu da çok enteresan bir durum.

Bunu aslında her spor dalı için söyleyebiliriz. Tesislerimiz var. Atletizm pistleri, salonlar, şık stadyumlar… Ama içinde oynayacak oyuncu bulmak da, yarışmacı olacak sporcu bulmak da, birilerinden ilham alacak genç sporcular bulmak da zor. BMX’de de aynı durum var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden azalıyor sporcu sayısı? Aslında çok eğlenceli bir spor…

BMX sokak kültüründe bulunan bir spor. Her çocuğun hızlı bir şekilde erişebileceği bir spor dalı fakat dediğim gibi çok zor bir spor. Hep söylerim; BMX’te maddi, manevi motivasyon ve kondisyon olarak çok iyi durumda olmanız gerekiyor ilerleyebilmeniz için. Başlayan çocuklar artık iş zorlaştıktan sonra bırakmak zorunda kalıyor. BMX çok pahalı bir spor. Ailenizin size destek vermesi gerekiyor. Devletin de ciddi yatırımlar yapması gerekiyor ancak böyle bir yatırım ne yazık ki yok. Olmadığı için de sporcu ortaya çıkamıyor ya da ileri seviyeye gidemiyor. İleri seviyeye giden BMX sporcularının veya çok iyi extreme sporcuların da çok iyi bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Bunu gören sporcuların da hevesi kırılıyor ve ileri seviyeye gidemiyorlar. Çok iyi sporcuları örnek almaları gerekiyor ama örnek alabilecekleri bir sporcu da yok maalesef.

Sizin ilham kaynağınız kimdi?

Nigel Sylvester adında yurtdışında çok popüler olan bir BMX sürücüsü var. 2013 yılında Türkiye’ye gelmişti. Onunla çok vakit geçirememiştim ancak çok etkilenmiştim yaşam tarzından dolayı.

Nasıl sorulur bilmiyorum ama maddi kısmını da konuşmak lazım işin. BMX sporu nasıl sürdürülür, sadece BMX sporcusu olarak nasıl geçiyor hayat?

Profesyonel bir sporcu olarak BMX çok zor bir spor. Çünkü çok pahalı bir spor. Her çocuğun erişebileceği rakamlar değil. Bu arada BMX tamamen 18 yaş altına hitap eden bir spor. Çok yetenekli ve profesyonel bir sporcu olmak istiyorsanız 7-8 yaşında belki de daha küçük yaşta başlam anız gerekiyor. 13-14 yaşına geldiğinizde profesyonel sporcu olmanız gerekiyor. Biz ise hep 15-16 yaşlarında başlıyoruz. Bu çok dezavantajlı bir durum. Maddi olarak da kesinlikle ailenizin size destek olması gerekiyor. Olamazlarsa benim kadar çok zorlanırsınız. Ben çok zorlandım. Ama hiçbir zaman da pes etmedim. Hem çalışarak, hem de BMX kariyerime devam ederek ilerledim. Bakış açınızın ve vizyonunuzun ileri seviyede olması gerekiyor. Her anlamda bilgili olmanız gerekiyor. BMX'de sadece yeteneğinizle çok iyi yerlere gelemezsiniz. Türkiye'deki şartlar da zaten zor olduğu için böyle bir durum var…

İzleyicileri de aydınlatmak lazım. Bilmeyen varsa; BMX extreme spor olarak görülebilir, o kategori altına koyulabilir ama BMX bir olimpik spor. Yaz olimpiyat oyunlarında yer alan bir spor. Çok uç bir spor da değil yani. Bizde federasyon açısından nasıl ilerliyor işler? Türkiye Bisiklet Federasyonu altında bir yapı BMX ama nasıl bir yapı bu? Size destek olunuyor mu? Bilmediğimden soruyorum…

BMX bir olimpik spor ve yurtdışında BMX'e ciddi yatırımlar yapıldı zaten. Ve bunun sonucunda aslında BMX olimpik bir spor oldu. Orada “racing” dediğimiz yarış üzerine kurulu. Dediğim gibi yurtdışındaki yatırımlar çok ciddi seviyede olduğu için çok önemsiyorlar extreme sporları. Son zamanlarda çok popüler olan extreme sporcular da var. Az önce bahsettiğim Nigel Sylvester veya kaykaycılardan Nyjah Huston… Çok popüler sporcular ve çok ciddi rakamlar kazanıyorlar. Bir futbolcu kadar kazanıyorlar yıllık.

Tony Hawk var çok meşhur! Oyunları da vardı hatta…

Evet, Tony Hawk da öyle, çok popüler… Extreme sporların en başarılı isimlerinden biri… Dediğiniz gibi bisiklet federasyonu altında BMX federasyonu açıldı Türkiye'de. Kendi açımdan gördüğüm kadarını söyleyecek olursam çok ciddi bir yatırımları olduğunu göremedim açıkçası. Bu konuda da adım atmalarını çok istiyorum. Çünkü bizim ilerleyebilmemiz ancak alt seviyeden çıkan, yaş kategorisi çok küçük olan sporcuların yetişmesine bağlı. Ve bizim umudumuz da tamamen buna bağlı. Çok iyi sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Çok iyi yarışmalar düzenlememiz, yurtdışında yarışacak sporcular yetiştirmemiz gerekiyor başarılı olmak için. Maalesef bu yönde bir adım göremedim. Görmeyi de umut ediyorum.

Umarız zira her alanda, sporun her alanında atılım yapıyormuş gibi duruyoruz. BMX de çok güzel bir spor aslında. Muhakkak bir yatırım olması gerekiyor. Peki aileler nasıl bakıyor? Bunu extreme bir spor olarak görüp çocuğu uzaklaştırmak mı istiyor? O yüzden mi acaba 15-16 yaşında giriyorlar bu işe? Mesela sizin aileniz nasıl yaklaştı?

Ben ilk BMX'e başladığım zaman ailem çok sert bir tepki verdi bana. :) Gerçekten çok zorlanmıştım. Ama ben çok inatçı biriydim. BMX'i ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. Kesinlikle BMX üzerinde mutlu olabileceğime inandığım için BMX'i bırakmamam konusunda kendimi motive ettim. İnatçı bir kişiliğim var onun sayesinde tepkilerini biraz yenmeyi başardım. Her çocuk bunun üstesinden gelemeyebilir. Çünkü çok zor bir durum. Ailenizin yanında olmadığı bir kulvarda başarılı olabilmeniz çok zor. Bu konuda kesinlikle ailelerin de desteklemesi gerekiyor. Spor sadece futbol ya da basketbol değildir. Extreme sporlar da güvenlik önlemlerinizi aldıktan sonra çok güvenli bir spor haline gelebiliyor. Bu anlamda destek vermelerini çok istiyorum. Çünkü çocuklar BMX, kaykay ya da herhangi extreme sporu yaparken çok mutlular. O mutluluğa engel olmasınlar.

Şimdi nasıl ailenizin bakış açısı? :)

Şu an da çok bir şey değişmiş değil açıkçası :) ama benim için de çok bir önemi kalmadı. Zira ben olduğum yerde, bisikletin üstünde çok mutluyum ve BMX benim için dünyanın en cool sporu. ‘GENÇLERE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM’

Size sosyal medyadan ulaşan gençler oluyordur. Onlarla nasıl diyaloglarınız oluyor? Veya skate parklarda karşılaştığınızda ne soruyorlar size?

Genelde hareketleri soruyorlar. Ben de öğretmeye çalışıyorum. Bize çok bağlı olmaları gerekiyor. Bizimle iletişim içerisinde olmaları gerekiyor. Ben ilk başladığım zaman, bir arkadaşımla beraber, çok iyi süren BMX sporcularına iyi bir yaklaşımda bulunuyorduk ve onlardan iyi hareketler öğrenmek için çok iyi gözlem yapıyorduk. Onlarla sürekli bisiklet sürmeye çalışıyorduk. Öyle bir ortama girmek de amatör sporcular için çok zor bir olaydı. En azından bizim için öyleydi. Biz onu aşabildik. İyi sporcularla sürekli vakit geçirip kendimizi geliştirmek adına sürekli atılım yapıyorduk. Ancak şu an maalesef o olayı gençlerde göremiyorum. Hep bir uzaklar, kenardan izliyorlar, soru sormuyorlar ama ben adım atıyorum o konuda. Kendilerini teşvik ediyorum. Samimi bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Kendilerini daha rahat hissedip, takıldıkları bir konuda bana sormalarını ve onlara yardımcı olmayı istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum. Tabii ki bana sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. Ben elimden geleni yapıyorum ve her zaman da yapmaya çalışacağım açıkçası.

Gençlere mesajınız nedir? Ne söylemek istersiniz?

Spor gerçekten bir insanın kendini en rahat hissedeceği, en özgür hissedeceği alan. Ben BMX üzerinde kendimi özgür hissediyorum ve hiçbir alanda o kadar rahat değilim. Ve çok mutluyum. BMX üzerindeyken kendimi aşırı mutlu hissediyorum. Bence hayatınızı mutlu olabileceğiniz bir aktivite ile geçirmeye çalışın. Hayat çok sıradan geçiyor zaten. Bu kadar da sıradan olmaması gerekiyor… Hayatınızda bir aktivite olursa çok daha mutlu olacağınızı düşünüyorum. Kesinlikle de başladıkları sporu bırakmasınlar.

BMX aslında dışarıdan bisiklete bakınca çok da masraflı bir şeymiş gibi durmuyor. Bir tane bisiklet var ve o kadar gibi duruyor! Ama aslında öyle değil, değil mi? :)

Değil. :) Çok maliyetli. Maliyeti inanılmaz yükseldi. Parçalar yurtdışından geliyor. Döviz kuru nedeniyle fiyatlar inanılmaz yüksek ve dediğim gibi alt kategoriden yetişen bir çocuk, çok iyi bir sporcu olmak istediği zaman iyi bir bisiklet alma imkanı gittikçe zorlaşıyor. Fiyat vermek gerekirse, çok iyi bir sürücü oldunuz, iyi bir bisiklete ihtiyacınız var ve en iyi bisikleti toplamak istiyorsunuz… 11-12 bin TL harcayabilirsiniz ki bu çok yüksek bir rakam. BMX yapan kitle genel olarak öğrenci oluyor. Bu bir öğrencinin karşılayabileceği bir masraf değil.

Aileler de extreme olarak görüyor sporu…

Evet. Ama extreme sporların da ciddi anlamda kariyer kısmı da var. Desteklerlerse eğer kariyer olarak da önleri açık olabilir. Tamamen hobi olarak da görmesinler. Onu demeye çalışıyorum aslında.

Doğru. Haklısınız. Bireysel sporlara Türkiye'de bakış açısı biraz farklı. Hobi olarak bakılıyor. Tenis bile aslında bir hobi olarak görüldü. 90'larda Hülya Avşar'ın yaptığı bir spor olarak görülüyordu. Türkiye'den de bu sahnelerde muhakkak sporcular olmalı. Sizin peki hedefleriniz neler?

Hedefim dünyanın en iyi markalarıyla iş birliği yapmak. Ben yaratıcı bir sporcu olmak istiyorum. Farklı projelerde, farklı çalışmalarda bulunmak istiyorum. Bu alanda Türkiye'de çok kısa bir zaman içerisinde, bana ait olan bir proje var, onu gerçekleştirmek istiyorum. Elbette diğer hedeflerimden bir tanesi de extreme sporcular yetiştirmek Türkiye'de… Her alandan olabilir, bunun hiçbir önemi yok. Çünkü gerçekten extreme sporcular kısmında hemen hemen yokuz diyebiliriz. İstanbul bile 20 milyonluk bir şehirken ben genelde tek sürüyorum. Eşlik edebilecek BMX sporcusu bulmak çok çok zor. Oysa ki daha fazla olması gerekiyor.

Yine maddiyat konusuna döneceğim ama tamam 11-12 bin TL'ye en üst düzey bisikletler var ama daha uygunu yok mu bu işin?! :) Çocuklar ne yapacak o zaman?

Elbette daha uygun bisikletler de var. İkinci el de alabilirler. Zaten bizim parçalar çok sağlam ve dayanıklı bisiklet parçaları. Ya tamamlanmış alıyorsunuz ya da “custom” denilen kendinize özel parçalar topluyorsunuz. Her çocuğun hayali aslında “custom”. Kendi imzanızı yaratmak, istediğiniz parçayı, istediğiniz rengi seçerek bir bisiklet oluşturmak… Genel olarak herkes bundan yana ve böyle rakamlar çıkıyor. Maddi durumu elverişli olmayan herkes de yolunu bulup devam eder. İkinci elde fiyatlar elbette biraz daha makul.

Hedefler hedeftir, hayaller de hayal aslında. Ama şunu da sormak lazım. Türkiye'nin şartları belli. Hedeflerinize inandığınızı da biliyorum. Bu ne kadar zor olacak sizce? Her geçen gün daha mı zorlaşıyor? Ben öyle hissediyorum çünkü Türkiye'deki bireysel sporcular için…

Açıkçası zor, evet. Türkiye'de çok önemli projelerde yer aldım ve bu aslında yapabileceklerimin de kanıtı. Zor ama bunun üstesinden gelebilecek kapasitemin de olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki de yapacağım. Başka alternatifim yok.

Gençler için de aslında önemli bir mesaj olacaktır bu.

Evet, A planım veya B planım yok. Varsa da hepsi aynı plan. Başarılı olmak istiyorum. Herhangi bir alternatifin olmasını istemiyorum.

Çok teşekkürler. Gerçekten ilham veren bir sporcu olduğunuz açık.

Buradan bazı sporcular ve bazı aileler bunu görecektir. Katkımın olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Bir gencimiz bile görüp etkilense ve spora başlasa ne mutlu bize başka ne isteriz…

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