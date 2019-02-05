Beşiktaş Başkanı Fikret Orman transfere harcanan parayı açıkladı

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Nicolas Isimat-Mirin, Burak Yılmaz ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Başkan Fikret Orman ve yönetim de katıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfere harcanan toplam rakamı açıkladı.

Beşiktaş, yeni transferleri için imza töreni düzenledi. Devre arasında PSV Eindhoven'den transfer edilen Nicolas Isimat-Mirin, Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen Burak Yılmaz, Eintracht Frankfurt'tan alınan Muhayer Oktay ve transferin son gününde Borussia Dortmund'dan transfer edilen Japon yıldız Shinji Kagawa, Başkan Fikret Orman'ın da katıldığı törende, basın mensupları önünde imza attı.

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“TRANSFERLERE 1.5 MİLYON EURO HARCADIK”

İmza töreninin devre arası transferlerini içerdiğini söyleyen Başkan Fikret Orman, “Öncelikle Beşiktaş'a hayırlı olsun. Allah kazasız, belasız, sakatsız bir ikinci yarı nasip etsin. Transfer dönemleri her zaman zordur. Biz de zor bir süreç geçirdik. Bu süreç içinde takımdan ayrılan oyuncularımız oldu. Bu oyuncuların yanında yeni katılan isimler oldu. Burada 2-3 hedefimiz oldu. İlk hedefimiz bonservis için kaynak harcamamaya çalıştık. 1,5 milyon Euro'luk bir bonservis harcadık. Bunun yanında satışlardan da 5 milyon Euro civarı bir getiri elde ettik. Takım bütçesinde de 5 milyon Euro'nun üzerinde bir tasarruf elde ettik ve takımı da gençleştirdik. 3 işi bir arada hallettik. Sonuç itibariyle aramıza bu dönemde 4 kıymetli oyuncu katıldı. Muhayer Oktay, U21 Milli Takım oyuncusu. Güven ve Dorukhan'la da milli takımdan arkadaş. Epeydir takip ettiğimiz bir isim. Çok istifade edeceğimiz bir kardeşimiz” ifadelerini kullandı.

“KAGAWA’YI ÇOK İSTEDİK”

Transferlerle ilgili sözlerini sürdüren Fikret Orman, “Kagawa'yı yazın transfer etmek istedik. Çok da arzu ettik. Beşiktaşlı arkadaşlar, Kagawa'ya ‘Come to Beşiktaş' dediler. Nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk. Uzak Doğu açılımı için de büyük ses getirdi ve çok da güzel bir başlangıç yaptı. Bundan sonraki süreçte en önemli şey, tarafların birbirinden hoşlanması. İnşallah biz Kagawa'dan, Kagawa da bizden, şehrimizden memnun kalır. Bu transfer için de Dortmund kulübüne ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Mirin'i 2 sene önce yüksek bedellerle transfer etmek istemiştik. Nasip bugüneymiş. Şampiyon olan PSV'in stoperiydi. Çok mutlu olduk. Beşiktaş'a da çok enerji verdiğini düşünüyorum. Adaptasyonu çok kısa sürede geçti. İnşallah uzun seneler birlikte oluruz. Burak Yılmaz bizim ailemizin bir ferdi. Babası, bizim abimizdir. Nasip bugüneymiş. Bu süreç içinde adı çok anıldı. Anılması da normaldir çünkü evi burası. O günkü şartlar içinde evinden ayrıldı. Bize de dönmek istediği izlenimini verdi. Duruşundan dolayı da çok mutluyum. Burak kardeşime de, evine, ailene hoşgeldin demek istiyorum” açıklamasını yaptı.

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BURAK YILMAZ: BU CAMİAYI MAHCUP ETMEYECEĞİM

12 yıl sonra yeniden Beşiktaş'a döndüğünü hatırlatan golcü oyuncu Burak Yılmaz, “Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım buradan. 12 sene sonra tekrar bana bu formayı giymeme uygun gören Başkanımıza, yönetim kuruluna ve hocamıza teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camia için iyi şeyler yapmak istiyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu camiayı mahcup etmeyeceğim” dedi. PSV Eindhoven'dan gelen Nicolas Isimat-Mirin de, Kagawa gibi sözlerine Türkçe olarak başladı. ‘Merhaba, ben Isimat' diyen Mirin, “Burada bulunduğum için ve Beşiktaş'ı temsil ettiğim için çok mutluyum. Geldiğim günden beri işler çok iyi gidiyor. Burada eşime de özel bir teşekkür etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.