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Altınordu’da Yusuf 100. maçına çıkacak.
Alt Ligler

Altınordu’da Yusuf 100. maçına çıkacak.

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda lider Denizlispor'u yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak ve namağlup serisini 15 haftaya çıkarmak isteyen Altınordu'da sol bek Yusuf Acer, kırmızı-lacivertli formayla 1. Lig'de 100. maçına çıkacak.

5 Şubat 2019 12:39

22 yaşındaki savunmacı genç yaşına rağmen İzmir temsilcisinde “Dalya” diyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Altyapıdan yetişen ve 2015’ten bu yana A takımda oynayan Yusuf, Denizlispor maçıyla birlikte 100’ler kulübüne katılmış olacak.

2015-16 sezonunda 22 maçta, 2016-17´de 29, 2017-18´de ise 31 müsabakada görev alan Yusuf Acer, bu sezon ise 17 karşılaşmayı geride bırakıp 99 maça ulaştı. Altınordu formasını giydiği ilk günü hiç unutmadığını vurgulayan Yusuf, “Altınordu Futbol Akademisi´nden çıkan gençler için A takımda görev almak farklı bir duygudur. Ben bunu 2015-16 sezonunda Gaziantep deplasmanında yaşadım. 100. maçıma çıkmak da bambaşka bir his olacak” diye konuştu.

Son güncelleme 12:39 | 5 Şubat 2019
Spor Toto 1. Lig yusuf acer
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