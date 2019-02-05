Altınordu’da Yusuf 100. maçına çıkacak.

22 yaşındaki savunmacı genç yaşına rağmen İzmir temsilcisinde “Dalya” diyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Altyapıdan yetişen ve 2015’ten bu yana A takımda oynayan Yusuf, Denizlispor maçıyla birlikte 100’ler kulübüne katılmış olacak.

2015-16 sezonunda 22 maçta, 2016-17´de 29, 2017-18´de ise 31 müsabakada görev alan Yusuf Acer, bu sezon ise 17 karşılaşmayı geride bırakıp 99 maça ulaştı. Altınordu formasını giydiği ilk günü hiç unutmadığını vurgulayan Yusuf, “Altınordu Futbol Akademisi´nden çıkan gençler için A takımda görev almak farklı bir duygudur. Ben bunu 2015-16 sezonunda Gaziantep deplasmanında yaşadım. 100. maçıma çıkmak da bambaşka bir his olacak” diye konuştu.