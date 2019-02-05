A2 TV | A2TV nasıl izlenir? A2 frekans…

A2 frekans ayarları bugün en merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Kupası maçı A2 canlı yayın ekranlara gelecek. Türkiye Kupası maçını kaçırmak istemeyen futbol severler ise A2 frekans ayarlarını araştırıyor. İşte A2 nasıl izlenir sorusunu merak edenler için Turksat 4a ayarları…

A2 DİGİTURK VE TİVİBU’DA KAÇINCI KANAL?

Digitürk'te 35 nolu kanal, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV'yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

A2 FREKANS AYARLARI

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)