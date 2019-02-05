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1461 Trabzon’da teknik direktör değişikliği
Alt Ligler

1461 Trabzon’da teknik direktör değişikliği

Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidilerek, Hakan Zıvalıoğlu'nun yerine Mehmet Birinci getirildi.

5 Şubat 2019 15:36

Ligde son 7 maçını kazanamayan ve 22 puanla alt sıralarda bulunan 1461 Trabzon’da teknik direktör değişikliğine gidildi.

Bordo-mavi-beyazlılarda Hamdi Zıvalıoğlu’nun yerine Mehmet Birinci göreve getirilirken, Birinci ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bugün kulübün tesislerinde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon başkanı Haluk Şahin ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. İsmail Sivrikaya, Eyüp Saka, Fatih Bıyık, Ahmet Yılmazer ve Adil Turhan’ın Mehmet Birinci’nin ekibinde yer alacağı belirtildi.

ZIVALIOĞLU VEDALAŞTI

Bu arada karşılıklı anlaşılarak görevinden ayrılan teknik direktör Hamdi Zıvalıoğlu ve ekibi, Haluk Şahin, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.  Zıvalıoğlu ve ekibi, bugün kulüp tesislerine gelerek veda eden Zıvalıoğlu ve ekibi, 1461 Trabzon’un yeni teknik direktörü Mehmet Birinci’ye başarılar diledi.

Son güncelleme 15:36 | 5 Şubat 2019
1461 Trabzon hamdi zıvalıoğlu mehmet birinci
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