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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk tur programı
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk tur programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak

4 Şubat 2019 10:11

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.

Çeyrek finalin ilk müsabakasında Trabzonspor, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor’u konuk edecek.

Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN

20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 ŞUBAT ÇARŞAMBA

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 ŞUBAT PERŞEMBE

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar) 04 Şubat 2019 Beşiktaş`ın yıldızı Kagawa, Süper Lig`in yıldızlarını solladı! 81. dakikada oyuna girip 2 gol atan Japon yıldız Shinji Kagawa, sahada kalma süresi baz alındığında Slimani, Soldado, Larin, Belhanda ve Benzia'yı solladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:11 | 4 Şubat 2019
Ziraat Türkiye Kupası
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1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
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